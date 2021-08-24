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Niğde'de genç kızların sokak kavgası

Niğde'de genç kızların sokak kavgası

Yolda karşılaşan iki grup birbirini derbederken kavgaya müdahale etmek yerine o anları kayda alan kişi, bölgeden geçen bir vatandaşı kızdırdı.