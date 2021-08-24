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- Niğde'de genç kızların sokak kavgası
Niğde'de genç kızların sokak kavgası
Yolda karşılaşan iki grup birbirini derbederken kavgaya müdahale etmek yerine o anları kayda alan kişi, bölgeden geçen bir vatandaşı kızdırdı.
- DHA
- 24.08.2021 - 15:18
- Güncelleme : 24.08.2021 - 16:01
Niğde'nin eski Fertek yolu üzerinde, iki kız grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Birbirlerine tekme, tokat saldıran kızların o anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
KAVGAYI GÖRÜNTÜLEYEN KİŞİYE TEPKİ: NEDEN AYIRMIYORSUN
O sırada bölgeden geçen başka bir vatandaş da kızlara müdahale etmeyip, görüntü çeken şahsa "Neden ayırmıyosun?" diyerek sitemde bulundu.
Niğde'de genç kızların sokak kavgası VİDEO
"DOKUNSAM TECAVÜZLE YARGILANIRIM"
Görüntü alan kişi ise "Elini değersen tecavüzle yargılanırsın, niye uğraşayım." diyerek karşılık verdi.