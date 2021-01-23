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- Niğde'de geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü
Niğde'de geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü
Geri dönüşüm tesisinde çalışan Oktay Polat (50), hurda otomobil parçalarken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.
- DHA
- 23.01.2021 - 16:58
- Güncelleme : 23.01.2021 - 16:59
Niğde'nin Bor ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm tesisinde çalışan Oktay Polat, hurda otomobili parçalamak istedi.
HAYATINI KAYBETTİ
50 yaşındaki Oktay Polat, otomobili parçalarına ayırırken bilinmeyen bir nedenle kıvılcım çıktı. Kıvılcımın patlamaya dönüşmesiyle Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polat’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
EKİPLER, SORUŞTURMA BAŞLATTI
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Patlamanın neyden kaynaklandığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.