Niğde'de haber alınamayan 2 kişi evlerinde ölü bulundu

Komşularının bir süredir haber alamadığı 2 kişinin, karbonmonoksit gazından evlerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Niğde Atmaca Sokak'ta yaşayan İmran E. (60) ve Mehmet E.'den (64) bir süredir haber alamayan komşuları, balkondan kapıyı kırarak evlerine girdi.

Evde yaptıkları arama sonucu ise İmran ve Mehmet E.'yi yerde hareketsiz gören komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

SOBADAN SIZAN GAZLA CAN VERDİLER

Alınan ihbarın ardından ikamete gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi.

CESETLER OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.