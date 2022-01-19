Euro
15.4339
0.76%
Dolar
13.6043
0.55%
Altın
795.0700
0.71%
Borsa
1,980.98
0.06%
Bitcoin
577.562
0.77%
BTXN Coin
33.44
1.33%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Niğde'de haber alınamayan 2 kişi evlerinde ölü bulundu

    Komşularının bir süredir haber alamadığı 2 kişinin, karbonmonoksit gazından evlerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 13:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de haber alınamayan 2 kişi evlerinde ölü bulundu

    Niğde Atmaca Sokak'ta yaşayan İmran E. (60) ve Mehmet E.'den (64) bir süredir haber alamayan komşuları, balkondan kapıyı kırarak evlerine girdi.

    Evde yaptıkları arama sonucu ise İmran ve Mehmet E.'yi yerde hareketsiz gören komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

    SOBADAN SIZAN GAZLA CAN VERDİLER

    Alınan ihbarın ardından ikamete gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi.

    CESETLER OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ

    Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Niğde de haber alınamayan 2 kişi evlerinde ölü bulundu #1

    Niğde de haber alınamayan 2 kişi evlerinde ölü bulundu #2


    Görüş Bildir