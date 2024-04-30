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Niğde'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Niğde'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Niğde'de hafif ticari araç ile çarpışan motosiklette bulunan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.