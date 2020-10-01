Dolar
7.7174
-0.0505%
Euro
9.0472
-0.0993%
Altın
1887.38
0.0869%
Borsa
1145.24
1.9577%
G. Altın
468.145
0.2408%
Bitcoin
83011.94
-0.2016%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C

    Niğde'de hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını silahla vurdu

    Niğde'de hamile eşini tokat attığını iddia ettiği komşusu ile kocasını tabancayla yarala
    • İHA
    • 01.10.2020 - 00:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını silahla vurdu

    Niğde'nin Bor ilçesi Armutlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hamile olan G.C, komşusu E.Y ile tartışmaya başladı.

    EŞİNİ DARBEDEN KADINI SİLAHLA YARALADI

    Tartışmanın büyümesiyle E.Y., G.C.’yi darp etti. Bunun üzerine G.C.’nin eşi E.Y.’i tabancayla yaraladı. E.Y.’yi tabancayla yaralayan U.C, darbedilen eşi G.C’yi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı E.Y. de gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Niğde de hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını silahla vurdu #1

    HASTANEDE KARŞILAŞTIĞI KOCASINI DA VURDU

    Yaralanan karısı E.Y’yi görmeye gelen B.Y, hastane girişinde karşılaştığı U.C. ile kavgaya tutuştu. U.C. bu kez de B.Y’yi tabancayla yaralayıp kaçtı. Tüm yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri, kaçan saldırgan U.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Niğde de hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını silahla vurdu #2

    Niğde de hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını silahla vurdu #3

    Niğde de hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını silahla vurdu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir