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- Niğde'de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti
Niğde'de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti
Girdiği havuzda boğulan 18 yaşındaki genç cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılırken, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 20.11.2020 - 08:43
Niğde'de Kent Ormanı'nın yanında bulunan kapalı yüzme havuzuna giren 18 yaşındaki R.D., henüz belirlenemeyen bir sebeple suda çırpınmaya başladı.
Gencin yardımına cankurtaranlar yetişirken, sudan çıkarılan R.D.'ye ilk müdahaleyi görevliler yaptı.
HAYATINI KAYBETTİ
R.D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.D. hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Niğde'de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti