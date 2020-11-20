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    Niğde'de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti

    Girdiği havuzda boğulan 18 yaşındaki genç cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılırken, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 08:43
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    Niğde'de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti

    Niğde'de Kent Ormanı'nın yanında bulunan kapalı yüzme havuzuna giren 18 yaşındaki R.D., henüz belirlenemeyen bir sebeple suda çırpınmaya başladı.

    Gencin yardımına cankurtaranlar yetişirken, sudan çıkarılan R.D.'ye ilk müdahaleyi görevliler yaptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    R.D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.D. hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

    Niğde'de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti

    Niğde de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti #1

    Niğde de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti #2

    Niğde de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti #3

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