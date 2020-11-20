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Niğde'de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti

Niğde'de havuza giren genç, boğularak hayatını kaybetti

Girdiği havuzda boğulan 18 yaşındaki genç cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılırken, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.