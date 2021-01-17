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    Niğde’de husumetli ailelerin hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

    Aralarında tartışma bulunan iki aile arasında koyun otlatma yüzünden çıkan kavga can aldı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 14:51
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    Niğde’de husumetli ailelerin hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

    Niğde'de merkeze bağlı Gümüşler Kasabası Ören mevkiinde bulunan yaylada daha önceden husumetli olan iki taraf arasında koyun otlatma yüzünden kavga çıktı.

    Kavga sonrası M.G. tüfeğiyle Bilal Ö. ve oğlu Mücahit Ö.’ye ateş etti.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Bilal Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, Mücahit Ö. yaralandı.

    Yaralı Mücahit Ö. 112’yi arayarak yardım isterken, olay yerine gelen ambulans yaralı genci Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Zanlı M.G. ise gözaltına alındı.

    Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Niğde’de husumetli ailelerin hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Niğde’de husumetli ailelerin hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Niğde’de husumetli ailelerin hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı #3

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