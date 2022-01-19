Niğde'de husumetlisi tarafından öldürüldü

Niğde'de husumetlisi tarafından öldürüldü

Evinin bahçesinde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki gencin, husumetlisi tarafından başından pompalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde oturan Özdamar Ailesi'nin oğulları Ömür, bir süre eve gelmedi.

Genci merak eden yakınları, Ömür Özdamar’ı evin yanında yerde hareketsiz buldu.

CİNAYETE KURBAN GİTTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdamar'ın pompalı tüfekle başında vurularak öldürüldüğünü saptadı.

KATİLİ HUSUMETLİSİ ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Ömür Özdamar'ı aralarında husumet bulunan T.K.'nin öldürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.