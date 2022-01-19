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    Niğde'de husumetlisi tarafından öldürüldü

    Evinin bahçesinde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki gencin, husumetlisi tarafından başından pompalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 17:57
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    Niğde'de husumetlisi tarafından öldürüldü

    Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde oturan Özdamar Ailesi'nin oğulları Ömür, bir süre eve gelmedi.

    Genci merak eden yakınları, Ömür Özdamar’ı evin yanında yerde hareketsiz buldu.

    CİNAYETE KURBAN GİTTİ

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdamar'ın pompalı tüfekle başında vurularak öldürüldüğünü saptadı.

    KATİLİ HUSUMETLİSİ ÇIKTI

    Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Ömür Özdamar'ı aralarında husumet bulunan T.K.'nin öldürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Niğde de husumetlisi tarafından öldürüldü #1


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