- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Niğde'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Niğde'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı
İki aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 12.08.2020 - 16:01
- Güncelleme : 12.08.2020 - 16:01
Niğde-Ulukışla karayolunun Kavuklu köyü girişinde, Burak Ünal'ın kullandığı 51 AAJ 023 plakalı otomobil ile Halit Günay'ın kullandığı 51 LB 502 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
7 YARALI
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.