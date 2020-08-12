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    Niğde'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı

    İki aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 12.08.2020 - 16:01
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 16:01
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    Niğde'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı

    Niğde-Ulukışla karayolunun Kavuklu köyü girişinde, Burak Ünal'ın kullandığı 51 AAJ 023 plakalı otomobil ile Halit Günay'ın kullandığı 51 LB 502 plakalı otomobil  çarpıştı.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    7 YARALI

    Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Niğde de iki araç çarpıştı: 7 yaralı #1

    Niğde de iki araç çarpıştı: 7 yaralı #2

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    Niğde de iki araç çarpıştı: 7 yaralı #5

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