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    Niğde'de inşaat önünde erkek cesedi bulundu

    Niğde'de Ahmet İnci'nin (25) cansız bedeni, inşaat halindeki binanın önünde bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan İnci, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 18:57
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    Niğde'de inşaat önünde erkek cesedi bulundu

    Niğde'nin İlhanlı Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın önünde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    VÜCUDUNDA DARP VE YARA İZİNE RASTLANMADI

    Sağlık ekibi, yerde yatan Ahmet İnci'nin öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi olmayan İnci'nin ölüm nedeninin tespiti için cesedi otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Niğde'de inşaat önünde erkek cesedi bulundu VİDEO

    Niğde de inşaat önünde erkek cesedi bulundu #1

    Niğde de inşaat önünde erkek cesedi bulundu #2


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