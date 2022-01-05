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Niğde'de inşaat önünde erkek cesedi bulundu

Niğde'de inşaat önünde erkek cesedi bulundu

Niğde'de Ahmet İnci'nin (25) cansız bedeni, inşaat halindeki binanın önünde bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan İnci, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.