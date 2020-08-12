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    Niğde'de kaçak silah atölyesi kuran 2 şüpheli gözaltında

    Ekipler, bir evin içinde kurulan kaçak silah atölyesine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 12.08.2020 - 12:00
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 12:00
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    Niğde'de kaçak silah atölyesi kuran 2 şüpheli gözaltında

    Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde yaşayan N.B.'nin evinin altına kurduğu atölyede torna makinesiyle kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü ihbarını aldı.

    Çiftlik Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde ihbarda bulunulan adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.B. ile birlikte yaşadığı D.K.'yi gözaltına aldı.

    EVİ SİLAH İMALATHANESİ GİBİ KULLANMIŞ

    Ev ve atölyede yapılan aramada, 13'ü namlusu değiştirilmiş, 6'sı kurusıkı 24 tabanca, 9 av tüfeği, 41 tabanca şarjörü, 133 tabanca fişeği, torna tesviye makinesi, testere makinesi, sanayi tipi matkap, vargel ve taşlama makinesi, mengene masası, kaynak makinesi, hava kompresörü ve çeşitli silah parçaları ile silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Niğde de kaçak silah atölyesi kuran 2 şüpheli gözaltında #1

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