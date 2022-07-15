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    Niğde’de kamyon şarampole devrildi: Anne ve oğlu öldü

    Sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonda bulunan kadın ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı.
    • 15.07.2022 - 13:40
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    Niğde’de kamyon şarampole devrildi: Anne ve oğlu öldü

    Niğde’nin Kömürcü köyünde dün gece saatlerinde seyir halinde olan Devrani Derebaşı (43) yönetimindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

    Kazada Devrani Derebaşı yaralandı, eşi Sevcan Derebaşı (45) ile oğlu Hüseyin Derebaşı (5) ise hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sürücü hastanede, anne ve oğlunun cenazesi morgda

    Devrani Derebaşı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    DHA’nın haberine göre anne ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

    Niğde’de kamyon şarampole devrildi: Anne ve oğlu öldü #1

    Niğde’de kamyon şarampole devrildi: Anne ve oğlu öldü #2

    Niğde’de kamyon şarampole devrildi: Anne ve oğlu öldü #3


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