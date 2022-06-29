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    Niğde'de kanepeden çıkan altınlar, sahibine teslim edildi

    Tamir için gönderilen kanepenin içinden 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altın çıktı. Tamirci Sercan Sevenk, bulduğu altınları sahibine geri verirken "Allah bize haram yedirmesin" dedi.
    • 29.06.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 11:30
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    Niğde'de kanepeden çıkan altınlar, sahibine teslim edildi

    Niğde'de mobilya tamircisi olan Sercan Sevenk, örnek gösterilecek bir davranış sergiledi.

    Kentin merkezinde ikamet eden bir kişi, eskiyen kanepelerini tamir ettirmek istedi ve bunun için tamirci Sercan Sevenk ile iletişim kurdu.

    Olumlu geri dönüş alan kişi, Sercan Sevenk ile anlaşma sağladı.

    Kanepeler iş yerine getirildi

    Müşterisi ile anlaşan Sevenk, işçisiyle verilen adrese giderek kanepeleri aldıktan sonra iş yerine getirdi.

    Niğde de kanepeden çıkan altınlar, sahibine teslim edildi #1

    Döşemeden 2 kutu çıktı

    İşçisiyle kanepeyi söken tamirci, döşemenin altında 2 kutu buldu.

    17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altın buldu

    Kutuları açtığında 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını gören Sevenk, kanepenin sahibini arayarak iş yerine çağırdı.

    Niğde de kanepeden çıkan altınlar, sahibine teslim edildi #2

    Altınlar sahibine teslim edildi

    Değeri 110 bin TL olan altınlar, sahibine teslim etti.

    "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor"

    Sercan Sevenk, "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık." dedi

    "Altınları unuttuk"

    DHA'nın haberine göre; isminin açıklanmasını istemeyen kanepenin sahibi ise altınları unuttuklarını söyledi.

    Niğde de kanepeden çıkan altınlar, sahibine teslim edildi #3

    Niğde de kanepeden çıkan altınlar, sahibine teslim edildi #4

    Niğde de kanepeden çıkan altınlar, sahibine teslim edildi #5


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