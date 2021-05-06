Euro
10.0267
0.31%
Dolar
8.3085
-0.06%
Altın
478.97
0.27%
Borsa
1.43
0.67%
Bitcoin
478.461
3.90%
EXEN Coin
33.77
14.47%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Niğde'de kırma makinesine düşen işçi öldü

    Niğde'de, plastik dönüşüm fabrikasında çalışan Alişan Aytaş, plastik kırma makinesine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de kırma makinesine düşen işçi öldü

    Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik dönüşüm tesisinde çalışan 21 yaşındaki Alişan Aytaş, henüz belirlenemeyen nedenle plastik kırma makinesine düştü.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Aytaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Alişan Aytaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Niğde de kırma makinesine düşen işçi öldü #1

    Niğde de kırma makinesine düşen işçi öldü #2

    Niğde de kırma makinesine düşen işçi öldü #3

    Niğde de kırma makinesine düşen işçi öldü #4

    Niğde de kırma makinesine düşen işçi öldü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir