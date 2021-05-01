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- Niğde’de kız arkadaşını vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı
Niğde’de kız arkadaşını vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı
Niğde'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı.
- İHA
- 01.05.2021 - 03:22
- Güncelleme : 01.05.2021 - 05:24
Niğde'de, G.K.(33) iddiaya göre K.Ç (23) isimli kız arkadaşı ile telefonda tartışmaya başladı.
Tartışma üzerine G.K, kız arkadaşının Efendibey Mahallesi Nagehan Sokakta bulunan evine gelerek kapıyı açmasını istedi.
KAPININ ARKASINDAN ATEŞ ETTİ
Olumlu yanıt alamayan G.K, kapının arkasından tabancayla kız arkadaşına ateş etti.
HASTANENİN ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTI
Kapıyı açarak K.Ç'nin yaralandığını gören G.K, kendi otomobiliyle kız arkadaşını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin önüne bırakarak kaçtı.
Ameliyata alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.