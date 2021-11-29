Niğde'de köprüden düşen tır cayır cayır yandı

Et yüklü tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu köprüden düşerek alev alev yandı. Gerçekleşen kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Niğde-Adana otoyolunda bulunan köprüde kan donduran bir kaza gerçekleşti.

Halil Aytekin yönetimindeki 27 AAG 932 plakalı et yüklü tır, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eminlik gişelerinde bulunan köprülü kavşaktan aşağı düştü.

KÖPRÜDEN DÜŞEN TIRI ALEVLER KÜLE ÇEVİRDİ

Düşmesi sonucu alev alan tır küle döndü. Kaza yerine sevk edilen Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, yanan tırı söndürdükten sonra olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Halil Aytekin ve yolcu olarak bulunan Kenan Koçsoy'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tırda yolcu olan Abdullah Alkan ise ağır yaralanması sonucu Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyol ekipleri kapanan kavşağı açmaya çalıştığını aktardı.

Kaza ile ilgili de savcılık soruşturma başlattı.