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    Niğde'de köpük tabak yüklü tırın yandığı anlar

    Ulukışla bölgesinde ilerlerken bir anda yanmaya başlayan tıra, itfaiye ekipleri müdahale etti. Tır kullanılamaz hale geldi.
    • 13.09.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:51
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    Niğde'de köpük tabak yüklü tırın yandığı anlar

    Adana-Ankara E90 otoyolunda ilerleyen köpük tabak yüklü tır dehşet saçtı.

    Niğde'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında A.T. isimli şoförün kontrolündeki tır bir anda yanmaya başladı.

    Tırdan çıkan dumanları fark eden sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

    Tır küle döndü

    Şoförün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

    İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, tır kullanılmaz hale geldi.

    Niğde'de köpük tabak yüklü tırın yandığı anlar VİDEO

    Niğde de köpük tabak yüklü tırın yandığı anlar #1

    Niğde de köpük tabak yüklü tırın yandığı anlar #2


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