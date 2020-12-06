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    Niğde'de koronavirüs hastasına giden ambulans, otomobille çarpıştı: 3 yaralı

    Fenalaşan koronavirüs hastasına giden ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 15:26
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 15:30
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    Niğde'de koronavirüs hastasına giden ambulans, otomobille çarpıştı: 3 yaralı

    Niğde'de Efendibey Mahallesi Amasya Yolu'nda, Cebrail Ulusoy yönetimindeki otomobil ile fenalaşan koronavirüs hastasına giden Mustafa Göç, yönetimindeki ambulans kavşakta çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulans, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, ambulansın sürücüsü Mustafa Gönç ile sağlık çalışanları Yılmaz Dal ve Funda Çevik, hafif yaralandı.

    Otomobilin sürücüsü Cebrail Ulusoy ise kazada yara almadı.

     

    Niğde'de koronavirüs hastasına giden ambulans kaza yaptı İZLE

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen başka bir ambulansla tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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