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    Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı

    Bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 23:07
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 23:20
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    Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı

    Niğde’de, merkez Kayabaşı Mahallesi’nde motosikletli kurye bir siparişi apartmana çıkardı.

    DÜRÜMÜ ALIP KAYBOLDU

    Motosiklette kalan başka bir siparişi ise yoldan geçen kapüşonlu bir kişi motosikletten alarak kayıplara karıştı.

    Diğer siparişi müşteriye götüren kurye ise dürümü yerinde göremeyince şaşkınlık yaşadı.

    Motosikletten Adana kebap dürümün çalınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı VİDEO

    Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı #1

    Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı #2


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