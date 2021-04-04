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Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı

Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı

Bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.