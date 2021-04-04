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- Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı
Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı
Bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.
- İHA
- 04.04.2021 - 23:07
- Güncelleme : 04.04.2021 - 23:20
Niğde’de, merkez Kayabaşı Mahallesi’nde motosikletli kurye bir siparişi apartmana çıkardı.
DÜRÜMÜ ALIP KAYBOLDU
Motosiklette kalan başka bir siparişi ise yoldan geçen kapüşonlu bir kişi motosikletten alarak kayıplara karıştı.
Diğer siparişi müşteriye götüren kurye ise dürümü yerinde göremeyince şaşkınlık yaşadı.
Motosikletten Adana kebap dürümün çalınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Niğde’de kurye motorundan yemek hırsızlığı VİDEO