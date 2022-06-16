Niğde'de kuzenini pompalıyla öldüren şahıs yakalandı

Tarışma yaşadığı kuzeni Battal Kılınç'ı pompalı tüfekle öldüren Mustafa B. ve şüphelinin kaçışına yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de yaşayan Mustafa B., 26 yaşındaki kuzeni Battal Kılınç ile tartışma yaşadı.

Tartışma kısa süre içende alevlenince Mustafa B., kuzenine pompalı tüfekle ateş etti.

Kuzen hayatını kaybederken yaşanan olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaçan şahıs ve arkadaşları yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan S.K. ile O.B. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



