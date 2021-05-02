Niğde'de limon yüklü tır devrildi: 1 ölü

Limon yüklü tırın devrilmesi sonucunda sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde’de Adana-Aksaray karayolu Beştepeler mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

Ersin A. yönetimindeki 73 SK 415 plakalı limon yüklü tır seyir halindeyken devrildi.

SÜRÜCÜ VEFAT ETTİ

Kazada sürücü tır içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve Niğde AFAD ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkarttığı Ersin A.’nın cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.



