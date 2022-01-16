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- Niğde’de MHP’li Meclis Üyesi’nin kızı öldü
Niğde’de MHP’li Meclis Üyesi’nin kızı öldü
Çamardı Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abidin Üzümcü'nün kızı Neslihan Üzümcü sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatını kaybetti. Üzümcü’nün küçük oğlunun ise durumu kritik...
- DHA
- 16.01.2022 - 14:20
Niğde’nin Çamardı Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abidin Üzümcü, sabah saatlerinde aynı odada uyuyan 21 yaşındaki kızı Neslihan ile oğlu Ömer'in hareketsiz yattığını fark edince, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
KIZI CAN VERDİ
Eve gelen sağlık ekipleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Neslihan'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
11 yaşındaki Ömer'in ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Neslihan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, Ömer ise Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.