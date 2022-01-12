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- Niğde'de midibüs ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Niğde'de midibüs ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Niğde'de midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 12.01.2022 - 22:50
Niğde Merkez Aşmala köyü ile Karatlı beldesi yolunda meydana gelen kazada Habib Y. yönetimindeki midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücü Habip Y. olay yerinde hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan eşi Fatma Y. ile midibüs sürücü yaralandı.
YARALININ DURUMU AĞIR
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Fatma Y.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.