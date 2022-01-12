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    Niğde'de midibüs ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Niğde'de midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 22:50
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    Niğde'de midibüs ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Niğde Merkez Aşmala köyü ile Karatlı beldesi yolunda meydana gelen kazada Habib Y. yönetimindeki midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücü Habip Y. olay yerinde hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan eşi Fatma Y. ile midibüs sürücü yaralandı.

    Niğde de midibüs ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    YARALININ DURUMU AĞIR

    Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Fatma Y.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Niğde de midibüs ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Niğde de midibüs ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #3


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