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Niğde'de nesli tükenmekte olan vaşak, ölü bulundu

Niğde'de nesli tükenmekte olan vaşak, ölü bulundu

Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı bölgesinde nesli tükenmekte olan ve av yasağı bulunan vaşağı, ağzı ve ayakları bağlı şekilde ölü buldu.