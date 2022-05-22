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    Niğde'de otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine veda

    Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi öğrencisi İlayda Karakoca memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
    • 22.05.2022 - 20:57
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    Niğde'de otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine veda

    Sabah erken saatlerde Adana-Niğde Otoyolu Güney Köyü akınlarında meydana gelen kazada, Adana’dan Konya’ya giden ve üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    3 genç hayatını kaybetti

    Kazada, üniversite öğrencileri İlayda Karakoca, Sude Akkuş ve Ömer Faruk Küçük hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

    Genç kız son yolculuğuna uğurlandı

    Kazada hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi İlayda Karakoca için memleketi Konya’da ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

    Baba İbrahim Karakoca gözyaşlarına hakim olamazken, kılınan namazın ardından cenaze merkez Meram ilçesinde bulunan Uluırmak Mezarlığına dualarla defnedildi.

    Niğde de otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine veda #1

    Cenazeye Süleyman Soylu ile Murat Kurum da katıldı

    Cenaze namazına, İlayda Karakoca'nın ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı ve Ahmet Sorgun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, arkadaşları ve yakınları katıldı.

    Niğde de otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine veda #2

    Eyyüp Kadir İnan'dan başsağlığı mesajı

    Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar başsağlığı diledi.

    İnan, paylaşımında "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Kıymetli kardeşim İlayda Karakoca'yı Konya'da son yolculuğuna uğurladık. Acımızın tarifi yok. Rabbim mekanını cennet etsin. Kıymetli ailesine ve teşkilatımıza sabır diliyorum" dedi.

    Niğde de otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine veda #3

    Niğde de otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine veda #4

    Niğde de otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine veda #5

    Niğde de otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine veda #6


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