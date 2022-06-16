Niğde'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.

Niğde'de S.S. yönetimindeki otomobil Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri kavşağında, Niğde yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Ekipler olay yerine geldi

Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil servisi aradı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





2 kişi hayatını kaybetti

Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA'nın haberine göre, yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine acil servisine kaldırıldı.

Niğde'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Video





