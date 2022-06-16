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    Niğde'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

    Niğde'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.
    • 16.06.2022 - 02:31
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    Niğde'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

    Niğde'de S.S. yönetimindeki otomobil Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri kavşağında, Niğde yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

    Ekipler olay yerine geldi

    Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil servisi aradı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Niğde de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı #1

    2 kişi hayatını kaybetti

    Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    İHA'nın haberine göre, yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine acil servisine kaldırıldı.

    Niğde'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Video

    Niğde de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı #2

    Niğde de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı #3


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