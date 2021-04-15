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    Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

    Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 17:45
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    Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

    Eski Adana-Niğde kara yolu Sazlıca kavşağında Zeynep Kargı yönetimindeki  otomobil, Nurullah Saygılı'nın kullandığı İl Özel İdaresi'ne ait kamyonla çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

    AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

    YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Kazada yaralanan sürücü Kargı ile otomobilde bulunan Cansu ve Defne Bulduk, Gülseren Çolak ve Ela Turgut ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Niğde de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı #1

    Niğde de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı #2

    Niğde de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı #3

    Niğde de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı #4

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