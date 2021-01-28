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- Niğde’de otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Niğde’de otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
- 28.01.2021 - 11:50
- Güncelleme : 28.01.2021 - 12:46
Niğde Devlet Bahçeli Bulvarı'nda Mustafa Aygün yönetimindeki 51 AAU 575 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü Mustafa Aygün ile yanındaki Hakan Türker ve Aykut Akcan hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ölenlerin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.