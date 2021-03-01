- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Niğde’de otomobil kamyona arkadan çarptı: 27 yaşındaki sürücü öldü
Niğde’de otomobil kamyona arkadan çarptı: 27 yaşındaki sürücü öldü
Yol ayrımında kamyona arkadan çarpan sürücünün yanında bulunan kişi ise hastaneye kaldırıldı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 01.03.2021 - 07:19
Niğde-Kayseri kara yolu Nevşehir yol ayrımında Çağlar Doğru (27) yönetimindeki 38 TB 689 plakalı otomobil, E.D. yönetimindeki 33 UZ 246 kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Çağlar Doğru'nun öldüğü belirlendi. Kaza yaralanan otomobildeki Erkut Kaya (37) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ve polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.