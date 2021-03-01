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    Niğde'de otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Nevşehir köprülü kavşağında E.D isimli kamyonet sürücüsünün aracına arkadan çarpan Çağlar Doğru, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 02:11
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 02:17
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    Niğde'de otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Niğde-Kayseri kara yolunda yolculuk eden Çağlar Doğru (27) idaresindeki araç Nevşehir köprülü kavşağına doğru ilerliyordu.

    Nevşehir köprülü kavşağına geldiğinde E.D'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kazada, otomobil sürücüsü Çağlar Doğru hayatını kaybetti, araçtaki Erkut Kaya (37) yaralandı.

    Kaya, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Doğru'nun cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Niğde'de otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı VİDEO

    Niğde de otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı #1

    Niğde de otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı #2

    Niğde de otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı #3

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