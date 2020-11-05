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    Niğde’de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı

    Tarihi eser olduğu saptanan kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincire el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 07:35
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 09:25
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    Niğde’de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı

    Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri, Ulukışla-Eminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

    TARİHİ ESER TAŞIYORLARDI

    Polis, araçta yapılan arama sonucu tarihi eser olduğu değerlendirilen bir kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincir ele geçirdi.

    İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili B.Ç. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

    Niğde’de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı #1

    Niğde’de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı #2

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