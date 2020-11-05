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- Niğde’de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı
Niğde’de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı
Tarihi eser olduğu saptanan kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincire el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 05.11.2020 - 07:35
- Güncelleme : 05.11.2020 - 09:25
Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri, Ulukışla-Eminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
TARİHİ ESER TAŞIYORLARDI
Polis, araçta yapılan arama sonucu tarihi eser olduğu değerlendirilen bir kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincir ele geçirdi.
İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili B.Ç. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.