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Niğde’de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı

Niğde’de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı

Tarihi eser olduğu saptanan kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincire el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.