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- Niğde’de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Niğde’de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpmasıyla 2 kişi yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
- DHA
- 06.02.2021 - 14:25
Niğde-Ankara otoyolu Çiftlik ilçesi otoyol çıkışında Zeynel Bogan yönetimindeki 59 UR 795 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zeynel Bogan ile yanındaki Fatih Yağmur, hayatını kaybetti.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.