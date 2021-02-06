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    Niğde’de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpmasıyla 2 kişi yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 14:25
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    Niğde’de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

    Niğde-Ankara otoyolu Çiftlik ilçesi otoyol çıkışında Zeynel Bogan yönetimindeki 59 UR 795 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı.

    İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zeynel Bogan ile yanındaki Fatih Yağmur, hayatını kaybetti.

    Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Niğde’de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti #1

    Niğde’de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti #2

    Niğde’de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti #3

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