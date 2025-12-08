Niğde'de sahte alkol operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

- Niğde'de sahte alkol operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
- Operasyonda sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.
- Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.
Niğde'de emniyet ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele çalışmaları yürütüldü.
Operasyonlarda, toplum sağlığının korunması, vergi kaybının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.
ÇOK SAYIDA SAHTE İÇKİ VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda 14 şişe el yapımı sahte içki ile 5,5 litre etil alkol ele geçirildi.
7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.
Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.