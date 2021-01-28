Niğde'de soba zehirlenmesi: 2 ölü

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatlarını kaybetti.

Niğde'de merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında, İdris(77) ve Nefise Özcan(81) çiftinden bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAŞLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yaşlı çiftin evine giren ekipler, Özcan çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından çiftin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaşlı çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.