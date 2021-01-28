Euro
8.9765
-0.02%
Dolar
7.4096
-0.06%
Altın
437.74
-0.27%
Borsa
1.467
0%
Bitcoin
229.995
-3.42%
EXEN Coin
18.40
4.36%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Niğde'de soba zehirlenmesi: 2 ölü

    Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatlarını kaybetti.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 04:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de soba zehirlenmesi: 2 ölü

     

    Niğde'de merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında, İdris(77) ve Nefise Özcan(81) çiftinden bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    YAŞLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

    Yaşlı çiftin evine giren ekipler, Özcan çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

    Niğde de soba zehirlenmesi: 2 ölü #1

    Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından çiftin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaşlı çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Niğde de soba zehirlenmesi: 2 ölü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir