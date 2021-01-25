Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne yaşamını yitirirken, 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'nin merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde çocuklarıyla yaşayan 37 yaşındaki Nagihan T.'den haber alamayan komşuları durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, anne ile çocukları S.T. (9), N.T. (13) ve S.T'yi (14) baygın halde buldu.

SOBA ZEHİRLENMESİ: ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Evdekilerin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini belirleyen ekipler, annenin öldüğünü tespit etti.

Niğde’de soba zehirlenmesi: Anne öldü, 3 çocuğu hastanede

ÇOCUKLAR TEDAVİYE ALINDI

Zehirlenen 3 çocuk ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nagihan T.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.