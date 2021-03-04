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    Niğde'de tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

    Yol ortasında karşılaştığı eski eşi ile tartışan sonrasında da bıçaklayan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.03.2021 - 09:59
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    Niğde'de tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

    47 yaşındaki M.K., Niğde’nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde karşılaştığı eski eşi H.T. (43) ile tartışmaya başladı.

    Kavgaya dönen olayda M.K, H.T'yi bıçakla yaraladı.

    HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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