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Niğde'de tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Niğde'de tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Yol ortasında karşılaştığı eski eşi ile tartışan sonrasında da bıçaklayan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.