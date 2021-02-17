Çocuklarıyla bir başına kalan adam, evden kaçarak fuhşa sürüklendiğini öne sürdüğü bipolar hastası eşinin geri dönmesi ve tedavi olması için yardım istedi.

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan H.A.’nın 20 yıl önce severek evlendiği 3 çocuğunun annesi M.A., bipolar bozukluk hastalığı nedeniyle evliliğini bitirme noktasına geldi.

19 yıldır hastalığı tedavi gören ve son 1 yıldır hastalığı şiddetlenen M.A., 8 Kasım 2020 günü sosyal medyadan tanıştığı kişilerle konuştuktan sonra evden kaçarak Adana’ya geldi.

'FUHUŞ' İDDİASI

İddiaya göre, burada Okan isimli bir taksiciyle buluşan M.A., fuhuş yapmaya başladı. H.A.’nın polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunması üzerine M.A., polis ekiplerince bulunup Niğde’ye gönderildi.

Niğde Bor Aile Mahkemesince hastaneye yatırılmasına karar verilen M.A., tedavisinin ardından yeniden Adana’ya giderek fuhşa devam etti. Eşinin telefonlarına da cevap vermeyen M.A., polis ekiplerince tekrar yakalandı ancak kendi rızasıyla evi terk ettiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

Çiftin 18 yaşından küçük 2 kızı da devlet koruması altına alındı.

Niğde'de terk edilen adam, eşinin fuhşa karıştığını söyledi ViDEO

"EŞİM BU BATAKLIKTAN KURTULMALI"

Eşinin fuhuş batağından kurtulması için her yolu denediğini, ancak ikna edemediğini belirten H.A., "Sürekli polise giderek asılsız ihbarlar ile bana uzaklaştırma çıkarıyor. Benim çocuklarıma sahip çıkmamı engelliyor. Kendisinin kötü yola gitmesini engellememe izin vermiyor. İlişkide bulunduğu fuhuş yaptığı kişilere benim numaramı veriyor ve bu kişiler beni sürekli tehdit ediyor. Bu konu ile ilgili polis merkezinde ve savcılıkta suç duyurum var, ifade verdim. Eşimi fuhşa zorlayan ve cinsel istismarda bulunan her kim varsa ben bunların bir an önce bulunup araştırılıp, adalete teslim edilip eşimin de ya kadın sığınma evine yerleştirilmesi veya tedavisin yapılıp iyileştirilmesinin sağlanmasını istiyorum." dedi.

"EVİMDEKİ HER ŞEYİ SATTIM, ÇARESİZİM"

Şu anda 17 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşadığını söyleyen H.A., "Eşimi bulmak için gerek maddi gerek manevi olarak her şeyimi bitirdim. Evimdeki birçok eşyamı satmak zorunda kaldım. Çaresiz kaldım. Şu an yaşamış olduğum durum budur.” diye konuştu.

"EŞİM 2,5 AYLIK HAMİLE"

Eşinin hamile olduğunu öne süren H.A., “Eşim şu an 2,5 aylık hamile ve bebeğin kimden olduğu belli değil. Bana tehdit mesajı atan kişi çocuğun kendinden olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.