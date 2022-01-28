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- Niğde'de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu
Niğde'de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu
- DHA
- 28.01.2022 - 13:40
- Güncelleme : 28.01.2022 - 14:20
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında Ferman Kaya yönetimindeki tır, aynı yöne giden Yunus Efdal (59) yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada minibüsteki 7 kişiden Beyaz Efdal (46), oğlu Mert Efdal (11) ve torunu Ahmet Bircan'ın (11) hayatını kaybettiğibelirlendi.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan minibüs sürücüsü Yunus Efdal, Cevat Bircan (37), Seda Bircan (22) ve Yunus Emre Efdal (12) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada hayatını kaybeden Beyaz Efdal ile oğlu Mert Efdal Adana'da, torunu Ahmet Bircan ise Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Efdal Ailesi'nin Adana'ya akraba ziyaretine geldiği, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı belirtildi.
TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Kaza sonrası gözaltına alınan tır şoförü Ferman Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.