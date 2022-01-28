Niğde'de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu

Niğde'de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu

Niğde Otoyolu'nda kullandığı tırla minibüse çarpıp aynı aileden 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan Ferman Kaya, emniyet ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında Ferman Kaya yönetimindeki tır, aynı yöne giden Yunus Efdal (59) yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüsteki 7 kişiden Beyaz Efdal (46), oğlu Mert Efdal (11) ve torunu Ahmet Bircan'ın (11) hayatını kaybettiğibelirlendi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan minibüs sürücüsü Yunus Efdal, Cevat Bircan (37), Seda Bircan (22) ve Yunus Emre Efdal (12) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden Beyaz Efdal ile oğlu Mert Efdal Adana'da, torunu Ahmet Bircan ise Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Efdal Ailesi'nin Adana'ya akraba ziyaretine geldiği, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı belirtildi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan tır şoförü Ferman Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





























