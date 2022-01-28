Euro
15.1747
-0.37%
Dolar
13.6270
-0.17%
Altın
781.6570
-0.82%
Borsa
1989
-0.45%
Bitcoin
501.671
-0.55%
BTXN Coin
30.83
3.69%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Niğde'de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu

    Niğde Otoyolu'nda kullandığı tırla minibüse çarpıp aynı aileden 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan Ferman Kaya, emniyet ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 14:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu

    Ankara-Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında Ferman Kaya yönetimindeki tır, aynı yöne giden Yunus Efdal (59) yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada minibüsteki 7 kişiden Beyaz Efdal (46), oğlu Mert Efdal (11) ve torunu Ahmet Bircan'ın (11) hayatını kaybettiğibelirlendi.

    4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan minibüs sürücüsü Yunus Efdal, Cevat Bircan (37), Seda Bircan (22) ve Yunus Emre Efdal (12) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kazada hayatını kaybeden Beyaz Efdal ile oğlu Mert Efdal Adana'da, torunu Ahmet Bircan ise Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Efdal Ailesi'nin Adana'ya akraba ziyaretine geldiği, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı belirtildi.

    TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

    Kaza sonrası gözaltına alınan tır şoförü Ferman Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Niğde de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu #1

    Niğde de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu #2

    Niğde de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu #3

    Niğde de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu #4

    Niğde de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu #5

    Niğde de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu #6

    Niğde de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu #7

    Niğde de tır şoförü 3 kişinin ölümüne neden oldu #8


    Görüş Bildir