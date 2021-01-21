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    Niğde'de tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı

    Tırdaki limonlar, dengesiz yükleme sonucu seyir halindeki araçtan yola serildi.
    • AA
    • 21.01.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 12:55
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    Niğde'de tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı

    Niğde'de seyir halindeki limon yüklü tırdan tonlarca ürün yola döküldü.

    Levent Polat'ın kullandığı 50 AZ 950 plakalı tırdaki limon kasaları, Niğde-Kayseri karayolunda yola saçıldı.

    LİMONLAR YOLA DÖKÜLDÜ

    Polis ve belediye temizlik işçileri, limonları toplamak için çalışma başlattı. Kara yolunda ulaşımın kontrollü sağlandığı belirtildi.

    DENGESİZ YÜKLEME YAPILDI

    Sürücü Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, limonların araca dengesiz yüklendiğini ve bu yüzden kasaların devrildiğini söyledi.

    Niğde'de tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı ViDEO

    Niğde de tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı #1

    Niğde de tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı #2

    Niğde de tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı #3

    Niğde de tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı #4

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