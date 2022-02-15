Niğde’de, toprak altından kaçak akaryakıt satışına soruşturma

Toprak altında özel düzenekle pompalara bağlanan tanktan kaçak satış yapılan akaryakıt istasyonu mühürlendi, sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre akaryakıt kaçakçılığı ile topyekûn mücadele için ilgili kurumların katılımı ile oluşturulan akaryakıt özel ekibi, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir istasyonun kaçak akaryakıt sattığı bilgisine ulaştı.

Ankara'dan Niğde'ye giden ekibe, Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İSTASYON GÖZLEM ALTINDA TUTULDU

Önce bilgilerin teyidi için istasyon gözlem altında tutuldu. İstasyonda yapılan satışların otomasyon sistemine yansıtılarak vergilendirilip vergilendirilmediği takip edildi.

FİŞ KESİLMEDEN SATIŞ YAPILDIĞI BELİRLENDİ

İstasyondan çıkan araçların sürücüleri durdurularak kontrol edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucu, fiş kesilmeksizin satış yapıldığı belirlendi.

POMPADAN ÇIKAN AKARYAKIT, OTOMASYON SİSTEMİNE GEÇİRİLMEDİ

Bunun üzerine akaryakıt istasyonunda yapılan incelemede, pompalardan çıkan akaryakıtın otomasyon sistemine geçirilmediği tespit edildi.

KAZI YAPILDI, POMPA BAĞLANTILARININ İZİ SÜRÜLDÜ

Yapılan araştırmada yazar kasa ve otomasyon sistemine müdahalenin yanı sıra kaçak tank da kullanıldığı düşünüldü. Bunun üzerine istasyonda kazı yapılarak pompa bağlantılarının izi sürüldü.

TOPRAK ALTINDA KAÇAK TANK

İstasyon planında yer almayan devreler bulunurken, devam ettirilen kazılarda istasyonun yanında bulunan iş yeri sahasının altında istasyon pompaları ile bağlantılı kaçak tank olduğu belirlendi.

40 TONDAN FAZLA KAÇAK AKARYAKIT BULUNDU

İş makineleri ile üzeri açılan yaklaşık 120 ton kapasiteli tankın içerisinde 43,6 ton kaçak akaryakıt bulundu. İstasyon mühürlenip, faaliyeti durdurulurken sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.