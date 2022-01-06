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    Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar

    Hafif ticari araç ile kavşakta çarpışan otomobilde, arka koltukta oturan iki yolcu camdan yola fırladı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 18:04
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    Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar

    Niğde’nin merkez ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Salı Pazarı Kavşağında, B.A. yönetimindeki ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ahmet A. ve Nezaket A., arka camdan fırlayarak yola savruldu.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar VİDEO

    Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar #1

    Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar #2

    Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar #3


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