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- Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar
Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar
Hafif ticari araç ile kavşakta çarpışan otomobilde, arka koltukta oturan iki yolcu camdan yola fırladı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.
- İHA
- 06.01.2022 - 18:01
- Güncelleme : 06.01.2022 - 18:04
Niğde’nin merkez ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Salı Pazarı Kavşağında, B.A. yönetimindeki ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ahmet A. ve Nezaket A., arka camdan fırlayarak yola savruldu.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar VİDEO