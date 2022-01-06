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Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar

Niğde’de trafik kazası: Arka camdan yola fırladılar

Hafif ticari araç ile kavşakta çarpışan otomobilde, arka koltukta oturan iki yolcu camdan yola fırladı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.