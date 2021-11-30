Niğde’de, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Etrafa yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen ekipler, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Turgut A.'yı evinde ölü olarak buldu.

Niğde’de, Şahinali Mahallesi Şirinevler 1 Sokak’ta etrafa yayılan ağır kokudan rahatsız olan bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeri giren ekipler, evde yalnız yaşan 65 yaşındaki Turgut A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Turgut A.'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİNİ

Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Turgut A.'nın kesin ölüm sebebinin, yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.