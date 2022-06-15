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- Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı
Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı
- 15.06.2022 - 13:40
- Güncelleme : 15.06.2022 - 13:47
Niğde’nin Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Serap Başer'in (24) ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu.
Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı.
Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra da eşi Ali Başer (34) de trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Öldürüp, cesedini parçalara ayırdı
Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yeni bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi.
Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma ekibi, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp, gübre torbalarıyla Leşkırı mevkisindeki tarlasına taşındığını belirledi.
Su kuyusu tespit edildi
Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti.
İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu.
29 Mart'ta kemikler, Adli Tıp'a gönderildi.
Yapılan incelemelerin ardından kemiklerin Başer'e ait olduğu saptandı.
Cenaze namazı kılındı
İncelemelerin ardından Başer'in kemikleri, ailesine teslim edildi.
Ailesi ve yakınları, Başer için Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde cenaze namazı kıldı.
DHA’nın haberine göre Başer'in kemikleri, dualarla belde mezarlığına defnedildi.