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    Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı

    16 yıl önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kadının, kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının kemikleri, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
    • 15.06.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:47
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    Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı

    Niğde’nin Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Serap Başer'in (24) ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu.

    Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı.

    Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra da eşi Ali Başer (34) de trafik kazasında yaşamını yitirdi.

    Öldürüp, cesedini parçalara ayırdı

    Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yeni bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi.

    Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma ekibi, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp, gübre torbalarıyla Leşkırı mevkisindeki tarlasına taşındığını belirledi.

    Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı #1

    Su kuyusu tespit edildi

    Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti.

    İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu.

    29 Mart'ta kemikler, Adli Tıp'a gönderildi.

    Yapılan incelemelerin ardından kemiklerin Başer'e ait olduğu saptandı.

    Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı #2

    Cenaze namazı kılındı

    İncelemelerin ardından Başer'in kemikleri, ailesine teslim edildi.

    Ailesi ve yakınları, Başer için Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde cenaze namazı kıldı.

    DHA’nın haberine göre Başer'in kemikleri, dualarla belde mezarlığına defnedildi.

    Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı #3

    Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı #4

    Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı #5

    Niğde’de yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cenaze namazı kılındı #6


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