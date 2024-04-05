Niğde'de yol isteme kavgası: Otobüs şoförünü tüfekle vurdu Otomobil sürücüsü Y.E., yol verme tartışmasında kendisine sopayla saldıran halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin'i tüfekle bacağından vurdu. Saldırıda yaralanan Erkin hastaneye kaldırılırken Y.E. de gözaltına alındı.

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DHA

Trafikte çıkan yol verme kavgalarına bir yenisi daha eklendi.



Öğle saatlerinde Niğde Dr. Sami Yağız Caddesi Oskar durağında halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin (55), durağa girip yolcu almak için bekledi. Bu sırada arkasında duran otomobil sürücüsü Y.E., korna çalıp yol istedi.

Sopayla saldıran otobüs şoförünü tüfekle vurdu

Sinirlenen Erkin, aracından inip, otomobilin camından içeri uzanıp Y.E.'ye sopayla saldırdı. Arbedede otomobilden aldığı tüfekle kendini dışarı atan Y.E., kaçıp otobüse binen Mehmet Erkin'in arkasından araca binerek ateş etti. Y.E. kaçarken, çevrede de tedirginlik yaşandı.

Otomobil sürücüsü gözaltında

Sol bacağından yaralanan Erkin, olay yerine sevk edilen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)