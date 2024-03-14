Niğde'de yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi kurtarılamadı Niğde'de eşi ile yolda yürürken aniden kalp krizi geçirip yere yığılan 83 yaşındaki Ali Haki Akcıl, yaşamını yitirdi.

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DHA

Sabah saatlerinde Niğde merkez Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde eşi ile birlikte yürüyen Ali Haki Akcıl, bir anda fenalaşarak yere düştü. Eşi ve vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akcıl, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)