DHA
Sabah saatlerinde Niğde merkez Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde eşi ile birlikte yürüyen Ali Haki Akcıl, bir anda fenalaşarak yere düştü. Eşi ve vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.
Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akcıl, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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