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- Niğde'de yük treninin çarptığı kadın öldü
Niğde'de yük treninin çarptığı kadın öldü
Niğde'de yük treninin altında kalan genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
- DHA
- 07.02.2021 - 17:46
Niğde Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisinde meydana gelen olayda, raylar üzerindeki bir kişiye yük treninin çarptığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yapılan incelemede kimliği tespit edilen 28 yaşındaki İ.B. adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İ.B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.