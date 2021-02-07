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    Niğde'de yük treninin çarptığı kadın öldü

    Niğde'de yük treninin altında kalan genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 17:46
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    Niğde'de yük treninin çarptığı kadın öldü

    Niğde Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisinde meydana gelen olayda, raylar üzerindeki bir kişiye yük treninin çarptığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Yapılan incelemede kimliği tespit edilen 28 yaşındaki İ.B. adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İ.B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Niğde de yük treninin çarptığı kadın öldü #2

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