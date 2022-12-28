Oto lastik satışı yapan bir iş yerinin kazan dairesinde bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede söndürüldü.

Niğde'nin Nar Mahallesi'nde dehşet anlar yaşandı.

Bölgede bulunan oto lastik satışı yapan bir iş yerinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler yönlendirildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Maddi hasar oluştu

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Niğde'deki iş yerinin kazan dairesinde yangın VİDEO









