Niğde’deki tekstil fabrikası yangınında malzemeler kül oldu

Niğde’deki tekstil fabrikası yangınında malzemeler kül oldu

Bir tekstil fabrikasında yangın çıkmasının ardından başarıyla söndürülürken, depodaki tonlarca atık malzeme de küle döndü.

Niğde'nin Sazlıca beldesi yakınlarındaki tekstil fabrikasının deposunda, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

300 TON ATIK MALZEME KÜLE DÖNDÜ

Yangında yaklaşık 300 ton atık malzeme kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

























