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Niğde'deki trafik kazasında 'anne' feryadı yürek burktu

Niğde'deki trafik kazasında 'anne' feryadı yürek burktu

Yaşanan kazada Züleyha Aytaş ve Nazmiye Özkul hayatını kaybederken, Aytaş'ın kızı ise yara almadan kurtuldu. Yara almadan kurtulan küçük kızın 'anne' diye bağırması herkesi üzüntüye boğdu.