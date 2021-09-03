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    Niğde'deki trafik kazasında 'anne' feryadı yürek burktu

    Yaşanan kazada Züleyha Aytaş ve Nazmiye Özkul hayatını kaybederken, Aytaş'ın kızı ise yara almadan kurtuldu. Yara almadan kurtulan küçük kızın 'anne' diye bağırması herkesi üzüntüye boğdu.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 14:30
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    Niğde'deki trafik kazasında 'anne' feryadı yürek burktu

    Niğde-Bor yolunda plakası ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otomobilin çarptığı 41 yaşındaki Züleyha Aytaş ve 61 yaşındaki Nazmiye Özkul hayatını kaybetti.

    Aytaş'ın kızı kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı.

    'ANNE' FERYADI YÜREK BURKTU

    Görüntülerde; otomobilin hızla yayalara çarptığı ve çocuğun anne diye bağırması yer alıyor.

    Kazada hayatını kaybeden Züleyha Aytaş Edikli beldesinde, Nazmiye Özkul ise merkeze bağlı Ağçaşar köyünde toprağa verildi.

    Niğde'deki trafik kazasında 'anne' feryadı yürek burktu VİDEO

    Niğde deki trafik kazasında anne feryadı yürek burktu #1

    KAZADAN SONRA UYUMAYA GİTTİ

    Öte yandan kazadan sonra firar eden otomobil sürücüsü O.E.'nin, evine gidip uyuduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri sürücüyü sabaha karşı gözaltına aldı. Sürücünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Niğde deki trafik kazasında anne feryadı yürek burktu #2

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