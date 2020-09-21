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    Niğde'nin Bor ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

    Niğde'nin Bor ilçesinde saat 06.37'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 07:04
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 07:04
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    Niğde'nin Bor ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

    Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

    6,97 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELMİŞTİ

    AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti

    Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti

    Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi VİDEO

    BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

    Niğde'nin Bor ilçesinde saat 06.37'de bir deprem daha meydana geldi.

    Meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu AFAD tarafından açıklandı.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Niğde'nin Bor ilçesinde saat 06.37'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Geçmiş olsun Niğde. Bor ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

    Niğde nin Bor ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi #1

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